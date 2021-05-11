شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة للذرة تفقد أكثر من 2.5% رغم استقرار الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين رغم استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار القلق إزاء حالة الطقس في الدول الرئيسية المنتجة للحبوب.



ولا يزال الجفاف يهدد مناطق شاسعة في البرازيل التي تعد ثاني أكبر منتج للذرة على مستوى العالم نظرا لأن تأخر زراعة الذرة في البلاد عرض المحصول للجفاف وأضراره.



وعلى الجانب الآخر، هناك تباطؤ أيضا زراعة الذرة في مناطق الغرب الأوسط بالولايات المتحدة نتيجة برودة الطقس.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم تصنيف السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدرا للمخاوف حول العالم.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:43 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.04 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.5% إلى 7.11 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 7.30 دولار وأقل سعر عند 7.08 دولار.