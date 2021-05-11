شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، انخفاضاً عند إغلاق جلسات التداول أمس، مع ترقب المستثمرين للتقرير الذي ستنشره وزارة العمل الأمريكية الأربعاء المقبل، حول أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وأنهى المؤشر داوجونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 32.60 نقطة، أو 0.09%، إلى 34745.16 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 44.17 نقطة، أو 1.04%، ليغلق عند 4188.43 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 350.38 نقطة، أو 2.55%، إلى 13401.86 نقطة.

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