شكرا لقرائتكم خبر عن غباش يبحث مع أمين الاتحاد البرلماني الدولي تعزيز العلاقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي أمس الاثنين مارتن تشونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي الذي يزور البلاد حالياً.

رحب صقر غباش في بداية اللقاء بأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية ومتانة وقوة الشراكة الاستراتيجية، التي تربط المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، وثقة المجلس في الدور المهم الذي يلعبه الاتحاد في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، وتحقيق التنمية والازدهار لدى شعوب العالم.

حضر اللقاء الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس والسفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي. وبحث صقر غباش مع مارتن تشونغونغ سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية وأهمية تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين.

وأكد غباش مواصلة دعم المجلس للاتحاد وأعماله واستراتيجيته الداعمة لتعزيز دور البرلمانات في مختلف المجالات، فيما قدم أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي خلال اللقاء شرحا مفصلا حول أنشطة الاتحاد وبرامجه المستقبلية وأيضا التحضيرات المرتبطة بتنظيم الجمعية 142 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها.