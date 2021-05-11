شكرا لقرائتكم خبر عن حركة نشطة في أسواق العين استعداداً للفطر السعيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

تشهد أسواق مدينة العين بشكل عام ومحال بيع الحلويات بشكل خاص حركة تجارية نشطة محاطة بجملة من الإجراءات الاحترازية في تلك المواقع التي فرضت إجراءات وقائية على الزبائن من أبرزها تحديد عدد المستهلكين في المتجر، ووضع البضائع بشكل متباعد؛ لضمان عدم التكدس إضافة إلى الالتزام بفحص درجات الحرارة وتعقيم الأيدي والتحذير من لمس المنتجات.

وفرضت الجائحة أساليب بيع باتت مفضلة لدى الجمهور في ظل كوفيد-19 ومن أبرزها: الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في تحديد نوع وكمية المنتجات والمواد الغذائية التي ترتفع معدلات استهلاكها في الأعياد ومن ثم التوجه للمتجر أو توصيلها للمنزل إضافة إلى إتاحة الطلب من المركبة من دون الاضطرار للنزول منها والتوجه إلى المتجر.

وقال أحد المسؤولين في محل لبيع الحلويات: إن شراء الحلويات بمختلف أنواعها يعد من أساليب التعبير عن مظاهر البهجة والفرح بقدوم العيد وهو ما تحرص أغلب الأسر على التقيد به، مشيراً إلى أنه على الرغم من ارتفاع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي من ضمنها عدم التزاور والتجمع فإن الحرص على إبراز تلك المظاهر بين أفراد العائلة يعد ضرورة.