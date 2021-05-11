شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الاثنين على رأسها التجارة والموزعون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 3.96%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.21%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.33%، ثم قطاعي خدمات النقل والشحن ومواد البناء بنسبة 1.25%، 1.22%، على التوالي، كما ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.52%.

كما ارتفع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.24%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.34%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.57%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.36%، ثم قطاعي العقارات والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.35%، 0.11%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول أقل من مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.834 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 261.7 مليون ورقة مالية بقيمة 819.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.8 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.37%، والعرب على 6.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 41.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 46.9 مليون جنيه، 38.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 10686 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 2090 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 12902 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97%، ليغلق عند مستوى 4169 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.