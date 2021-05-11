شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على استقرار بعد مكاسب قوية في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة الأسواق لأنباء الهجوم السيبراني على الولايات المتحدة.



وانتعشت أسهم شركات الطاقة الأمريكية خشية تعطل إمدادات النفط، وذلك بعد هجوم سيبراني تسبب في إغلاق أكر خط أنابيب لنقل الوقود في الولايات المتحدة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم تصنيف السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدرا للمخاوف حول العالم.



كانت بيانات حكومية قد كشفت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 266 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى إضافة ما يقرب من 990 ألف وظيفة.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:28 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.04 نقطة.



وفي نهاية الجلسة، استقرت العقود الآجلة للفضة تيليم يوليو/تموز عند 27.48 دولار للأوقية بعد الارتفاع في الأسبوع الماضي بأكثر من 6%.