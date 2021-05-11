شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع 1% رغم عدم اليقين السياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من عدم اليقين السياسي الذي ساد مؤخراً الأوسط في المملكة المتحدة.



وأعلنت السلطات البريطانية اليوم عن أن أحزابا اسكتلندية داعمة لفكرة الاستقلال عن المملكة المتحدة فازت في الانتخابات البرلمانية.



وربما يؤدي فوز هذه الأحزاب إلى طرح مسألة استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة للمناقشة داخل أروقة البرلمان البريطاني، كما أن الفكرة تثير معارك تشريعة وقانونية شرسة ضد رئيس الوزراء "بوريس جونسون".



كما تلقى الجنيه الإسترليني دعما من أنباء عن أن "جونسون" ينوي الإعلان اليوم عن الإجراءات الجديدة لتخفيف قيود الإغلاق في البلاد عقب السيطرة على تفشي كورونا.



تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم تصنيف السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدرا للمخاوف حول العالم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 1.4121، وسجل أعلى سعر عند 1.4159 وأقل سعر عند 1.3980.