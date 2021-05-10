«الأسماك» تقلص خسائرها إلى 9.7 ملايين

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وأظهرت النتائج المالية الأولية للشركة أن الخسارة التشغيلية بلغت 10ملايين ريال خلال الربع الأول، مقابل خسارة 9.7 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 3%.
فيما بلغ إجمالي الربح 6 ملايين ريال خلال الربع الأول، مقابل 3 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 84%.
وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الخسارة للربع الأول مقارنة مع صافي الخسارة للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيس الى ارتفاع المبيعات بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020م، إلى جانب الانخفاض في تكاليف التمويل نتيجة سداد القرض البنكي خلال شهر يوليو من العام 2020م وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف المزارع نتيجة البدء بتشغيل قطاع الاستزراع المائي في الحريضة.
وأشارت إلى أن الخسائر المتراكمة بلغت 104.565.765 ريال ما نسبته 26.14% من رأس المال كما في 31 مارس 2021م، منها 94.816.712 ريال تخص سنوات سابقة، و9.749.053 ريال تخص العام الحالي، هذا وتقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20 % فأكثـر مـن رأس مالها.
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