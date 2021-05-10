«الأسماك» تقلص خسائرها إلى 9.7 ملايين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قلصت الشركة السعودية للأسماك خسائرها إلى 9.7 ملايين ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بقيمة 11 مليون ريال خلال الربع المماثل من عام 2020 بنسبة تراجع 12%.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للشركة أن الخسارة التشغيلية بلغت 10ملايين ريال خلال الربع الأول، مقابل خسارة 9.7 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 3%.

فيما بلغ إجمالي الربح 6 ملايين ريال خلال الربع الأول، مقابل 3 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 84%.

وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الخسارة للربع الأول مقارنة مع ‏صافي الخسارة للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيس الى ‏ارتفاع المبيعات بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام ‏‏2020م، إلى جانب الانخفاض في تكاليف التمويل نتيجة سداد ‏القرض البنكي خلال شهر يوليو من العام 2020م وذلك على ‏الرغم من ارتفاع مصاريف المزارع نتيجة البدء بتشغيل قطاع ‏الاستزراع المائي في الحريضة.

وأشارت إلى أن الخسائر المتراكمة بلغت ‏‏104.565.765 ريال ما نسبته 26.14% من رأس ‏المال كما في 31 مارس 2021م، منها ‏‏94.816.712 ريال تخص سنوات سابقة، ‏و9.749.053 ريال تخص العام الحالي، هذا وتقوم ‏الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن ‏هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة ‏أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة ‏‏20 % فأكثـر مـن رأس مالها. ‏