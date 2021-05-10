سبكيم توقف شركة سامابكو لـ27 يوما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» إيقاف شركة سامابكو التابعة لها بشكل موقت لمدة 27 يوما، فيما ستستغل وقت الإيقاف في أعمال صيانة.

وأوضحت «سبكيم»، في بيان على تداول أن خطتها للإيقاف الموقت لشركة سامابكو التابعة نتيجة لتوقف توريد لقيم الإيثلين بسبب إيقاف مصانع الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين.

وكانت شركة التصنيع الوطنية «التصنيع» أعلنت في 14 أبريل2021 عن الإيقاف الموقت لمصانع الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين لمدة 27 يوما ابتداء من 23 مايو 2021.

وذكرت سبكيم أنه نتيجة لذلك سيتم الإيقاف الموقت لمصنع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو) إحدى الشركات التابعة للمدة نفسها، حيث إن مصنع شركة سامابكو يستخدم لقيم الإيثلين من مصانع الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين في عملية الإنتاج.

وأشارت إلى أنه سيتم استغلال فترة الإيقاف للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لمصنع سامابكو والتي سيكون لها تأثير إيجابي، على كفاءة المصنع ورفع مستوى الاعتمادية وخفض التكاليف بما يتناسب مع الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

ولفتت إلى أن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف، وعلى متوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الثاني من عام 2021.

وأكدت الشركة اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.