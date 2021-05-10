حاويات المسافنة ترتفع 52% في أبريل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع إجمالي أعداد حاويات المناولة في الموانئ السعودية بنسبة 8.25% خلال أبريل 2021، بواقع أكثر من 609 آلاف حاوية قياسية، وكذلك ارتفعت أعداد حاويات المسافنة، بنسبة 52.44%، بواقع 263 ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة أكثر من 23 مليون طن، كما شهدت أعداد السفن ارتفاعا بنسبة 24.52% بواقع 1102 سفينة مقارنة بالمدة المماثلة من عام 2020.

ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للموانئ فقد حققت موانئ السعودية خلال أبريل ارتفاعا لافتا في إجمالي أعداد المواشي، بنسبة زيادة بلغت 88.64%، بواقع أكثر من 450 ألف رأس من الماشية الحية، كما حققت ارتفاعا في أعداد الركاب بنسبة زيادة بلغت 397%، بواقع 46 ألف راكب، فيما حققت ارتفاعا في أعداد السيارات الواردة بنسبة زيادة بلغت 7.18%، بواقع 84 ألف سيارة، بينما بلغ إجمالي المواد الغذائية 2.3 مليون طن.

وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

يذكر أن «موانئ» تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الرامية إلى أن يكون قطاع النقل والخدمات اللوجستية قطاعا مستداما ومتكاملا يستقرئ المستقبل ويمكن القدرات الوطنية ليسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وحققت موانئ السعودية قفزة استثنائية غير مسبوقة خلال الربع الأول لعام 2021م عبر تسجيلها ارتفاعا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة بلغت 16.18%، بواقع 2.5 مليون حاوية قياسية، والذي يعد أعلى معدل لمناولة الحاويات خلال مدة ثلاثة أشهر بتاريخ الموانئ البحرية في المملكة، كما سجلت ارتفاعا استثنائيا في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة بلغت 41.36%، بواقع 1,3 مليون حاوية قياسية، والقادمة عبر 2,973 سفينة، بنسبة زيادة بلغت 5%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام الماضي.

حركة الموانئ في أبريل

