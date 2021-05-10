1053 ريالا متوسط دعم الأسرة في حساب المواطن لشهر مايو

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وأوضح البرنامج في بيان له أن إجمالي ما تم دفعه للمستفيدين منذ ديسمبر 2017 وحتى مايو الجاري، بلغ 95.7 مليار ريال.
وأشار إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 30 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي التعويضات عن الدفعات السابقة 734 مليون ريال.
وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وبين القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57% موضحا أن 85% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
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