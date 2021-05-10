شكرا لقرائتكم خبر الحكير تتحول للخسائر في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحولت شركة مجموعة الحكير إلى الخسائر في الربع الأول من العام الجاري، مسجلة خسارة بقيمة 60.1 مليون ريال، مقارنة بأرباح 2.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال الربع الأول من عام 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر المجموعة بنسبة 31.06% في الربع الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 87.18 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وأوضحت مجموعة الحكير في بيان على موقع (تداول)، أمس، أن التحول إلى الخسارة بالربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المقابل 2020 إلى:

