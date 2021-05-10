الحكير تتحول للخسائر في الربع الأول

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وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر المجموعة بنسبة 31.06% في الربع الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 87.18 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.
وأوضحت مجموعة الحكير في بيان على موقع (تداول)، أمس، أن التحول إلى الخسارة بالربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المقابل 2020 إلى:
- انخفاض الإيرادات بمبلغ 90.1 مليون ريال وذلك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تعليق التشغيل في المراكز الترفيهية داخل المملكة وذلك اعتبارا من 4 فبراير 2021م وحتى 6 مارس 2021م، بالإضافة إلى إيقاف كافة المناسبات والاحتفالات وصالات الأفراح وقاعات الاجتماعات بالفنادق. وكذلك تأثرت معدلات الاشغال في القطاع الفندقي وخاصة في المنطقة الغربية بسبب القيود المؤقتة على الرحلات الدولية ورحلات العمرة.
- خلال الربع المماثل من العام السابق تم الحصول على إعفاءات غير متكررة من القيمة الإيجارية بمبلغ 23.6 مليون ريال لبعض المواقع الفندقية والترفيهية والتجارية المستأجرة، وذلك تزامنا مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.
- انخفاض حصة الشركة في صافي أرباح المشاريع المشتركة بمبلغ 2.7 مليون ريال.
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