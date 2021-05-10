شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستقر سلبياً خلال التداولات عقب الهجوم السيبراني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو سلبي ليتخلص من خسائره في أعقاب هجوم سيبراني تعرضت له الولايات المتحدة.



وانتعشت أسهم شركات الطاقة الأمريكية خشية تعطل إمدادات النفط، وذلك بعد هجوم سيبراني تسبب في إغلاق أكر خط أنابيب لنقل الوقود في الولايات المتحدة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم تصنيف السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدرا للمخاوف حول العالم.



كانت بيانات حكومية قد كشفت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 266 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى إضافة ما يقرب من 990 ألف وظيفة.



وارتفع معدل البطالة في أمريكا إلى 6.1% في الشهر الماضي من 6% في مارس/آذار، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض المؤشر عند 5.8%.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:23 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.04 نقطة.