شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للنفط و"برنت" أعلى 68 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو إيجابي وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة تطورات جائحة كورونا.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم تصنيف السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدرا للمخاوف حول العالم.



يأتي ذلك مع استمرار تفاقم أزمة المتحور الجديد في الهند وتسجيل الدولة الآسيوية مئات الآلاف من الإصابات بشكل يومي مع تزايد حالات الوفاة أيضا.



هذا، واستقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:41 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.04 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 1839 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 64.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 65.7 دولار وأقل سعر عند 63.9 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.1% إلى 68.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.2 دولار وأقل سعر عند 67.4 دولار.