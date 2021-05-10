شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من قمة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لتقترب من قمة ثلاثة أشهر التي بلغتها الأسبوع الماضي بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثرت سلبا على الدولار ودعمت الآمال في أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لبعض الوقت، وهو ما عزز الإقبال على المعدن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.19 بالمائة إلى 1834.00 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 11 فبراير عند 1845.06 دولار.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمائة لتسجل عند التسوية 1837.60 دولار للأوقية.