نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية في المملكة للمرة الأولى منذ بدء الجائحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2021 لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا ، نموا إيجابيا بنسبة 3.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2020، وذلك بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء للتقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري.

كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بالتعديلات الموسمية خلال الربع الأول 2021 نموا إيجابيا بلغت نسبته 4.0 % مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2020.

تراجع الأنشطة النفطية

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، أنه وفقا للتقديرات السريعة، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة انخفاضا قدره 3.3 % في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (2020).

وأرجعت هذا الانخفاض إلى النمو السلبي الكبير الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 12.0 % بسبب تخفيض مستويات إنتاج الزيت الخام المتفق عليها بين مجموعة أوبك+ منذ شهر مايو 2020، في حين حققت الأنشطة غير النفطية للمرة لأولى منذ بدء الجائحة نموا إيجابيا بنسبة 3.3 %، وكذلك حققت أنشطة الخدمات الحكومية نموا إيجابيا قدره 0.3 %.

انخفاض طفيف

وعلى صعيد المقارنة بالربع الرابع من العام 2020، فأشارت الهيئة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة المعدل موسميا شهد انخفاضا طفيفا يقترب من الصفر قدره 0.1 % في الربع الأول 2021. وأرجعت هذا النمو السلبي الطفيف إلى الانخفاض الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 5.1 % نتيجة للتخفيضات الإضافية في إنتاج الزيت الخام التي بدأت في فبراير2021، في حين حقق كل من الأنشطة غير النفطية، وأنشطة الخدمات الحكومية نمو ا إيجابيا قدره 4.0 % و 0.5 % على التوالي.

النشر خلال 40 يوما

وذكرت الهيئة أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية، يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 40 يوما من نهاية الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بهذا الربع لا تزال غير مكتملة، وهي نفسها التقديرات التي يتم إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية، ولكنها تتبنى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات الشهرية أو ربع السنوية، ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، مبينة أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي تتعلق بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أية تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

دعم صناع القرار

وأشارت إلى أن التقديرات السريعة تستخدم من قبل صناع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، إلى جانب إجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول 2021مقارنة بالربع الرابع 2020مقارنة بالربع الأول 2020الأنشطة النفطية-5.1 % -12.0 % الأنشطة غير النفطية+ 4.0 %+ 3.3 %أنشطة الخدمات الحكومية+ 0.5 %+ 0.3 %الناتج المحلي الإجمالي-0.1 % -3.3 %