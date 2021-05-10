شكرا لقرائتكم خبر «التعاونية» و11 شركة تأمين تشارك في تغطية مخاطر كورونا للمسافرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك شركة التعاونية للتأمين 11 شركة أخرى تغطية مخاطر فيروس (كوفيد 19) للمسافرين، حيث وقعت 11 شركة تأمين اتفاقية المشاركة في الوعاء التأميني بإدارة شركة التعاونية للتأمين لتغطية الأخطار الناشئة عن منتج تأمين السفر الإلزامي للمواطنين خارج المملكة، بعد أن صدر عدم ممانعة البنك المركزي السعودي «ساما» في 10 مايو 2021 (أمس)، على توقيع الاتفاقية بين الشركات.

ووافق البنك المركزي للشركة التعاونیة للتأمین على تقدیم منتج تأمین السفر للسعوديين خارج المملكة، شاملا تغطية مخاطر فيروس (كوفيد-19)، بمشاركة عدد من شركات التأمين السعودية.

وأوضحت الشركة التعاونیة في بيان لها على موقع تداول في 3 مايو، أنها استلمت موافقة البنك المركزي السعودي النهائية، وذلك لتقدیم منتج تأمین السفر للسعوديين خارج المملكة شاملا تغطية مخاطر فيروس (كوفيد-19).

وذكرت أن تقديم المنتج سيتم بمشاركة عدد من شركات التأمين السعودية، مشيرة إلى أنه سيتم بيع المنتج من خلال الشركة التعاونية للتأمين.

وتضم قائمة الشركات الـ11 الموقعة على الاتفاقية كلا من «الخليجية العامة»، «ميدغلف»، «الراجحي للتأمين»، «أكسا للتأمین»، «بروج للتأمين»، «العالمية للتأمين»، «أليانز إس إف»، «ولاء للتأمين»، «الاتحاد للتأمين»، «ملاذ للتأمين» و»الصقر للتأمين».واعتمد البنك المركزي السعودي في 3 مايو منتج تأمين السفر الإلزامي للمواطنين خارج المملكة، متضمنا منافع تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، من خلال وعاء تأميني مشترك بين مجموعة من شركات التأمين، والموافقة لشركة التعاونية على طرح المنتج من خلال هذا الوعاء.

الشركات:

