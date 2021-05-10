«التعاونية» و11 شركة تأمين تشارك في تغطية مخاطر كورونا للمسافرين

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ووافق البنك المركزي للشركة التعاونیة للتأمین على تقدیم منتج تأمین السفر للسعوديين خارج المملكة، شاملا تغطية مخاطر فيروس (كوفيد-19)، بمشاركة عدد من شركات التأمين السعودية.
وأوضحت الشركة التعاونیة في بيان لها على موقع تداول في 3 مايو، أنها استلمت موافقة البنك المركزي السعودي النهائية، وذلك لتقدیم منتج تأمین السفر للسعوديين خارج المملكة شاملا تغطية مخاطر فيروس (كوفيد-19).
وذكرت أن تقديم المنتج سيتم بمشاركة عدد من شركات التأمين السعودية، مشيرة إلى أنه سيتم بيع المنتج من خلال الشركة التعاونية للتأمين.
وتضم قائمة الشركات الـ11 الموقعة على الاتفاقية كلا من «الخليجية العامة»، «ميدغلف»، «الراجحي للتأمين»، «أكسا للتأمین»، «بروج للتأمين»، «العالمية للتأمين»، «أليانز إس إف»، «ولاء للتأمين»، «الاتحاد للتأمين»، «ملاذ للتأمين» و»الصقر للتأمين».واعتمد البنك المركزي السعودي في 3 مايو منتج تأمين السفر الإلزامي للمواطنين خارج المملكة، متضمنا منافع تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، من خلال وعاء تأميني مشترك بين مجموعة من شركات التأمين، والموافقة لشركة التعاونية على طرح المنتج من خلال هذا الوعاء.
الشركات:
- التعاونیة للتأمین
- الخليجية العامة
- ميدغلف
- الراجحي للتأمين
- أكسا للتأمین
- العالمية للتأمين
- أليانز إس إف
- ولاء للتأمين
- بروج للتأمين
- ملاذ للتأمين
- الصقر للتأمين
- الاتحاد للتأمين
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