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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت غرفة جدة استمرار منصاتها الاجتماعية في تقديم خدمات الغرفة لعملائها من المنتسبين بمختلف درجاتهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك الكترونيا، وذلك في إطار توظيفها للتقنية في مختلف أعمالها وتجويد مستوى خدماتها المقدمة لمجتمع الأعمال فيما يخص التصديقات على الوثائق، وإنهاء مختلف إجراءاتهم بهدف التسهيل عليهم، واختصار الوقت والجھد. وأكدت الغرفة تفعيلها موقع التصديق الالكتروني وموقع غرفة جدة الالكتروني و(واتس أب) أعمال غرفة جدة إلى جانب إطلاق منصات التواصل الاجتماعي (تويتر- فيس بوك - انستقرام - لينكدان)، وذلك حفاظا على مستوى تقديم الخدمات لكافة العملاء.



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