6.9 % انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي في يناير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 6.9% في شهر يناير 2021 مقارنة بالشهر المقابل (يناير2020)، بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أمس، حيث انخفض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي إلى 113.33 نقطة خلال يناير 2021 وفقا لسنة الأساس 2010، مقارنة بـ121.72 نقطة خلال يناير 2020.

وأوضحت الهيئة أن الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.2% (الوزن القياسي له في المؤشر 74.5%)، حيث خفضت السعودية إنتاج النفط من 9.7 ملايين برميل يوميا في شهر يناير عام 2020 إلى 9.1 ملايين برميل يوميا في شهر يناير عام 2021.

كما انخفض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية أيضا بنسبة 10.6% حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى الحد من عمليات الإنتاج في العديد من المصانع. ولفتت الهيئة إلى أنه على الرغم من تحسن المؤشر خلال شهر يناير إلا أنه لا يزال أقل مما كان عليه قبل بداية الجائحة، حيث انخفض بنسبة 7% مقارنة بما كان عليه في شهر فبراير 2020.

وعلى صعيد التغير الشهري، أفادت الهيئة أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.6% في شهر يناير 2021م مقارنة بشهر ديسمبر 2020، نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.4%، حيث بلغ إنتاج النفط في شهر يناير 2021 ما يقدر بـ 9.1 ملايين برميل يوميا مقارنة بـ 8.9 ملايين برميل يوميا في شهر ديسمبر 2020.

وأشارت الهيئة إلى أن نشاط الصناعة التحويلية بقي مستقرا عند نفس المستوى مقارنة بشهر ديسمبر 2020م، بينما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 14.8% مع تأثير ضئيل على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه النسبي المنخفض.

والرقم القياسي للإنتاج الصناعي (IPI) هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز، ويتم تصنيف بيانات هذا المؤشر التي يتم نشرها على أساس شهري وفقا للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC 4).

أبرز مؤشرات الإنتاج الصناعي في يناير 2021 مقارنة بذات الشهر في 2020:







نشاط التعدين واستغلال المحاجر قاد الإنتاج الصناعي في المملكة إلى الانخفاض، ويعزى ذلك إلى إنتاج المملكة للنفط بمستويات منخفضة في شهر يناير 2021 م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.



الإنتاج في نشاط الصناعة التحويلية انخفض بنسبة 10.6% مقارنة بشهر يناير 2020 م.



الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفع بنسبة 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ولكن نظرا لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر (2.9% ) لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.



أبرز مؤشرات الإنتاج الصناعي في يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020: