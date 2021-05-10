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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 1449 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 17 منشأة تجارية، ورصد 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق (توكلنا). وأكدت الأمانة أن جولاتها الرقابية، وحملاتها التوعوية المكثفة، تأتي للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية الخاصة بجائحة كورونا، ورفع درجة الامتثال، ورفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، وتفعيل مبادرة (ممتثل) بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وعدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة.



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