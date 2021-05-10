شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ «الاحتياطي» يتوقع نمواً قوياً للوظائف هذا العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الاثنين، إنه ما زال يعتقد أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة سيكون قويا هذا العام، على الرغم من تقرير الجمعة الذي أظهر أن التوظيف في أبريل نيسان جاء أضعف كثيرا مما كان متوقعا.

وجدد كابلان رأيه بأنه يتطلع إلى بدء مناقشات حول خفض برنامج البنك المركزي الأمريكي لمشتريات السندات.

وأبلغ تلفزيون بلومبيرج «النقاش أمر صحي، على أن يكون عاجلا لا آجلا» لأن من المفيد مناقشة فعالية شراء السندات مقابل الآثار الجانبية والعواقب غير المقصودة.

إلى ذلك، قال تشارلز إيفانز رئيس فرع مجلس الاحتياطي في ولاية شيكاجو الأمريكية، إن الزيادة الصغيرة على غير المتوقع في عدد الوظائف والبالغة 266 ألفاً في إبريل، من المرجح أن تكون «شيئاً لشهر واحد» مرتبطاً بتعقيدات إعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا.

وأبلغ إيفانز قناة «سي إن بي سي» التلفزيونية: «آمل أن يكون ذلك شيء لشهر واحد. بالتأكيد هذا هو ما أظنه. أتطلع إلى استمرار نمو التوظيف بقوة في بقية العام».

وفي حين أن مزايا البطالة المحسنة ربما تبطئ التوظيف؛ إذ تُعطي العمال مزيداً من الوقت للبحث عن وظيفتهم القادمة، قال إيفانز إنه يشعر بأن رعاية الأطفال وإغلاقات المدارس، وقضايا أخرى من المحتمل أن تلعب دوراً أكبر. (رويترز)