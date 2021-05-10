مكانة الدعابة في التربية

هل تستطيع الدعابة معالجة الإخفاق في تدريس العربية؟ لن تختلف مع القلم إلى حدّ إنكار وجود فشل في تعليم الأجيال لغتها، لكن، رجاء لا تخرج عن الموضوع قائلاً: إن النتائج المؤسفة لا تنحصر في لساننا، بل تتعداه إلى الكثير من المجالات في جل البلدان، تعثر التنمية أبلغ شاهد.

المشكلة هي أن التدريس يمارس بصرامة مفرطة. رحم الله القائل: «علّمهم وهم يلعبون»، فهي أعظم مقولة في تاريخ البيداغوجيا. الأساليب الحديثة في الدول المتقدمة تعليميّاً تستمد التربية من الألعاب الحاسوبية. ما السرّ والسحر اللذان يجعلانها تأسر اللاعب؟ المفتاح: كيف نبتكر الجاذبية والتشويق؟ الخطوة الأولى الناجحة هي إدراك أسباب الفشل المبدئية: الأستاذ المتجهم والعرض الثقيل.

الحلقة المفقودة علتها أن اللعب في أذهاننا تقليدياً يعني اللهو. خطأ شنيع، الطفل لا يلهو حين تعطيه لعبة، مثل أشكال البناء. العلماء يصفون ذلك بالتمارين في الفيزياء، الميكانيكا... العلة الأخرى أدهى: عدم التسامح مع الأخطاء. الخطأ ضروري للتعلم. علماء التربية يستدلون بتمارين الآلة الموسيقية، فالأخطاء حتمية في البداية، ثم يتدرج التصحيح إلى أن تتجلى المهارات. بالمناسبة، روح الدعابة في الموسيقى ذروة إبداعية. ابحث في «يوتيوب» عن العازفة الأمريكية نيكول بيسكي (باء باريس، إي.اس، سي،إي): تعزف «هبي برثداي تو يو» بأساليب مختلفة، بيتهوفن، شوبان، برامز، باخ، موتزارت. روعة.

اللغات أمهات الطرائف والمفارقات، فالغريب هو ألاّ يكون تدريس العربية إمتاعاً ومؤانسة ملء الجاذبية. يكفي أن توقظ في ذهن التلميذ حاسة الدعابة والكاريكاتور لكي ينجذب إلى اللغة ويعشقها. في السنوات الأولى، يجب أن يكون اللعب باللغة يحتل جانباً لا بأس به من دروس العربية. أعلى المستويات يمكن ببساطة تدريسه في أوائل الابتدائية، مثلاً الاشتقاق الأكبر، الذي هو مفخرة كتاب «الخصائص» لابن جنّي: ثلاثي الراء، القاف والميم، نجعله قصة: «قرم» أحمد (اشتهى اللحم)، «مقر» السمك (نقعه في الملح والخل)، أعدّ «مرقاً»، وظل يأكل وهو «يرمق» (ينظر) «القمر». هذا «رقم» قياسي في لعب العربية بثلاثة أحرف. حتى عند الحديث عن الهوية، الدعابة ليست عيباً، فهي مشتقة من «هو»، ولو كانت مشتقة من «أنا» لكانت أوقع في النفس، لكن لو اشتقوها من «أنا» لصارت «أنانية»! قيل لأحدهم ما هي الأنانية؟ قال: «الأناني هو ذلك الذي لا يفكر فيّ أنا».

لزوم ما يلزم: النتيجة التعميمية: المفارقات عامة في اللغات وبأشكال طريفة شتى.. الشخصية «برسوناليتي» في لغات أروبية عدّة، مشتقة من «برسونا» أي القناع في اليونانية، لأن الإنسان يخرج للناس كل مرة بقناع مختلف.

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