لا تقلق أيها القارئ الكريم، فلقد انتهينا أمس من الصاروخ الصيني ولن نأتي على سيرته اليوم ولا غداً. حديثنا اليوم سيكون عن صاروخ أيضاً، لكنه من نوع آخر، فهو لا يقتل ولا يفجر ولا يدمر. وبدون إطالة لنذهب إلى الموضوع، ونقول إنه صاروخ من فكاهة. نعم! من فكاهة، فهو اسم ملحق فكاهي كان يصدر عن جريدة «الحقائق» المصرية لصاحبها أنور زعلوك في خمسينات القرن الماضي، تولى الإشراف عليه وتحريره، عبد الله أحمد عبد الله الذي كان يتوارى تحت اسم «ميكي ماوس»، والمعروف بباعه الطويل في ما كان يطلق عليه الصحافة الفكاهية.

واختار «ميكي ماوس» أن يطلق على هذا الملحق اسم «الصاروخ رقم 1»، تمييزاً له عن ملحق تالٍ له صدر عن صحيفة أخرى هي «التعاون» بعد أن توقفت «الحقائق» عن الصدور، تولى الرجل نفسه الإشراف عليه وتحريره وأطلق عليه اسم «الصاروخ» أيضاً.

وإذا كان «الصاروخ 1» قد بدأ في الصدور من صفحة واحدة، ثم تحول إلى ثماني صفحات، فإن «الصاروخ 2» صدر منذ البداية في ثماني صفحات، ورغم الصدى الواسع الذي تركه هذا الملحق الذي فاق بكثير صدى الصحيفة التي يصدر عنها، جرى إيقافه لخلاف نشأ بين صاحب الجريدة وبعض العاملين معه.

هذه المعلومات وسواها جاءت في كتاب صغير الحجم لعبد الله أحمد عبد الله نفسه، صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في مطالع الثمانينات الماضية بعنوان «الصحافة الفكاهية»، وفيه يستعرض تاريخ هذا النوع من الصحافة في مصر الذي كان له شأن كبير، كون الصحافة الفكاهية تمرر عبر النكتة والطرفة النقد اللاذع للسياسات، وتقول في كلمات قليلة ما تعجز مقالات مطولة بالفصحى عن قوله.

خصّ الكتاب الشاعر الشهير بيرم التونسي بحيز مهم فيه، كونه أحد رواد صحافة الفكاهة في مصر، حيث لفت الأنظار إلى ملكاته الفكاهية بعد أن ذاع صيت قصيدته الجميلة «المجلس البلدي»، ورغم أن بيتها الأخير هو الذي نال الشهرة الأكبر من أبيات القصيدة والقائل: «يا بائع الفجل بالمليم واحدة/ كم للعيال وكم للمجلس البلدي»، إلا أن بقية أبياتها لا تقل جمالاً، وبينها ذاك القائل: «كَأنَّ أٌمي بَلَّ الله تُربتها/ أوصت فقالت: أخوك المجلس البلدي».

أراد بيرم في العام 1920، وكان الإنجليز يومها يحكمون القبضة على مصر، إصدار مجلة فكاهية، فلم تمنحه السلطات ترخيصاً، فاختار أن يصدر ما يشبه النشرة أطلق عليها العبارة التالية: «المسلة.. لا جريدة ولا مجلة»، كان محتوى عددها الأول كافياً لنفيه من مصر.

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