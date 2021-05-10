شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 10-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 10-5-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول أقل من مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.834 مليار جنيه.





البورصة تربح 2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول أقل من مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.834 مليار جنيه. البورصة تربح 2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول أقل من مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.834 مليار جنيه.

إيقاف تداول 14 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: مصر بني سويف للأسمنت، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسماعيلية الجديدية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الملتقى العربي للاستثمارات، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، جلاكسو سميثكلاين، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مطاحن مصر الوسطى، مصر للألومنيوم، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الدولية للمحاصيل الزراعية، العرفة للاستثمارات والاستشارات.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 261.7 مليون ورقة مالية بقيمة 819.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.8 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.37%، والعرب على 6.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 41.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 46.9 مليون جنيه، 38.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 10686 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12902 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4169 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 22.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 23.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.75%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 20.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.21%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 4.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.67%.

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.116 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.41%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 29.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.75%.

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.04%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.98%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.649 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.57%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 10.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.49%.