شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. اعرف يعنى إيه التضخم وتأثيره على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إبراهيم مصطفي، خبير الاستثمار والتمويل إن مفهوم التضخم هو تغير المستوى العام للأسعار، خلال فترة محددة، فإذا كانت على أساس سنوي كما تم الإعلان عنه من البنك المركزي المصري بتراجع معدل التضخم الأساسي لشهر إبريل الماضي، فهذا يعنى مقارنة الأسعار بين شهر ابريل 2021، ونفس الشهر من العام السابق ابريل 2020.

وبالمقارنة على أساس شهري فإن المقارنة تتم بين المستوى العام للأسعار في شهر مارس على سبيل المثال مقارنة بالشهر السابق له الخاصة بالمستهلكين، ويضم مؤشر التضخم عادة أسعار معظم المنتجات الغذائية ومن بينها الخضروات والفاكهة.

ويعتبر معدل التضخم من المؤشرات التي من الممكن أن يرصد من خلالها المواطن القيمة الشرائية للجنيه، عند مقارنة حجم مشترياته خلال الفترة التي تناولها المؤشر، كما أنها تؤثر في النهاية على سلة السلع التي يستهلكها المواطن شهريا.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضـخم السنوى لإجمالى الجمهورية سجل 4.4% لشهر إبريل 2021 مقابل 5.9% لنفس الشهـر من العام السابق، بينما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 112.2 نقطة لشهر إبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.2%) عن شهر مارس 2021.