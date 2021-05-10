شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» تثبت تصنيفات «رأس الخيمة الوطني» و«الإمارات الإسلامي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل لبنك رأس الخيمة الوطني عند درجتي BBB+ وF2 على التوالي، مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت تقييم الجدوى عند درجة bb.

وقالت فيتش: إن هذه التصنيفات تعكس الدعم القوي للنظام المصرفي من قبل حكومة دولة الإمارات، والعوائد المتكررة لصناديق الثروة السيادية التي يأتي معظمها من إنتاج النفط، على الرغم من انخفاض أسعار النفط. وتتوقع فيتش تلقي القطاع المصرفي الدعم الكبير من الحكومة في حال اقتضت الضرورة بذلك.

في سياق متصل، ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل لمصرف الإمارات الإسلامي عند درجتي A+ وF1 على التوالي مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت تقييم الجدوى عند درجة bb-؛ وذلك تماشياً مع بنك الإمارات دبي الوطني (الممنوح تصنيف A+/مستقر/F1).