شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عروض الصوت والضوء الجديدة آخر رمضان وخلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء فى مناطقها الخمسة ( الأهرامات – أبو سمبل – الكرنك – فيله – ادفو)، فى إطار قرارات مجلس الوزراء للتعامل مع الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازيه خلال التواجد في ساحة العروض.

وقال محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذى للشركة فى بيان له اليوم، إنه تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحرصا على مرور هذه المرحلة الاستثنائية، قد تقرر تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء، على أن تكون فى مناطق الأهرامات والكرنك وفيلة وأبوسمبل الساعة الثامنة مساءً ومنطقة إدفو الساعة السابعة والنصف مساءً وذلك حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما أضاف عبد العزيز أنه خلال أيام عيد الفطر المبارك، وحتى 21 مايو الجارى، تبدأ العروض فى مناطق الأهرامات والكرنك وفيلة وأبوسمبل الساعة السابعة مساءً ومنطقة إدفو الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يتم الغلق قبل الساعه التاسعة مساءً.