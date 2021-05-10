شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن الاستثمارات الجديدة لحقول بترول قارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف شركة قارون للبترول إحدي شركات قطاع البترول زيادة معدلات الإنتاج للعام المالي المقبل وحفر آبار استكشافية وإنتاجية جديدة، وفيما يلي كل ما يتعلق بحجم الاستثمارات المخطط لها، والتي كانت كالتالي..

س. ماهي حجم الاستثمارات المخطط ضخها للعام المالى المقبل 2021-2022؟

ج .تخطط شركة قارون للبترول لضخ استثمارات تبلغ حوالى 252 مليون دولار لتنفيذ برنامج عمل بمناطق امتيارها بالصحراء الغربية.

س . كم عدد الآبار التنموية والاستكشافية المخطط حفرها خلال 2021- 2022؟

ج .يشمل المخطط حفر 24 بئراً تنموياً و5 آبار استكشافية بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ خطة إصلاح وصيانة الآبار وإعادة إكمال الآبار .

س .ماهو معدل الإنتاج المستهدف خلال العام المالي المقبل

ج .تستهدف تحقيق معدل إنتاج سنوي حوالى 9 ملايين برميل زيت خام.