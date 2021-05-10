شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "إعمار الاقتصادية" تتراجع 31% بالربع الأول 2021 لانخفاص المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة إعمار المدينة الإقتصادية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن التراجع في الخسائر بنسبة 31.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 194 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 282 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 159 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 202 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى الإنخفاض في المصاريف المالية بمقدار 36 مليون ريال خلال الربع الحالي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار سايبور الإجمالية.

وتراجعت المبيعات إلى 84 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 205 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.2 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 533 مليون ريال في العام 2019.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى الانخفاض في الإيرادات وإجمالي الربح خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، بسبب التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية في قطاع العقارات بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا غير المسبوق.