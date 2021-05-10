شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سبيماكو الدوائية" تتراجع 41% في الربع الأول 2021 لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن انخفاض طفيف في الأرباح بنسبة 41.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 24.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 41.8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 25.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 53.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض المبيعات بسبب سحب 2 من منتجات الشركة من الأسواق لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي الجديدة.

وانخفضت المبيعات إلى 455.7 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 475.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وكانت نتائج أعمال الشركة قد أظهرت تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 109.5 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 484 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 153.2 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 293.3 مليون ريال خلال العام 2019.