شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع رغم بيانات التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استمرار تراجع العملة الأمريكية أمام منافساتها وعلى الرغم من صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم لمكافحة جائحة كورونا، وتزداد المخاوف حيال السلالة المتحورة من فيروس كورونا في الهند واحتمالية انتقالها إلى دول أخرى.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن مؤشر مبيعات التجزئة في أستراليا ارتفع بنسبة 1.3% خلال مارس/آذار الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 1.4%.



وعلاوة على ذلك، سجل مؤشر ثقة الشركات في أستراليا 26 نقطة خلال أبريل/نيسان بعد تسجيل 17 نقطة في مارس/آذار.



وعلى رأس أحداث اليوم، شن مجهولون هجوم سيبراني اليوم تسبب في إغلاق أكبر خط أنابيب لنقل الوقود في الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7874، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7892 في حين سجل أقل سعر عند 0.7837.