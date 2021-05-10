شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات «إعمار للتطوير» تتضاعف إلى 6 مليارات درهم.. والأرباح تقفز 20% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حقّقت «إعمار للتطوير»، إحدى أعلى نتائج مبيعاتها الربع سنوية خلال الربع الأول (من يناير حتى مارس) من عام 2021، مُعزّزة بمبيعات المخزون الاستثنائية. كما ارتفعت نسبة مبيعات العقارات بمقدار الضعف لتصل إلى 5.883 مليار درهم، مقارنة بنتائج الفترة ذاتها من عام 2020 التي بلغت 2.857 مليار درهم. ويعزى هذا الأداء في المبيعات إلى استمرار تعافي سوق العقارات في المنطقة، وثقة المستثمرين بعلامة إعمار التجارية.

وأطلقت «إعمار للتطوير» مشروع «جولف بلايس تيراسز» خلال الربع الأول من عام 2021، ويضم المشروع مجموعة مميّزة من الفلل في مشروع «دبي هيلز» على امتداد أكثر من 11 مليون متر مربع، وعلى مقربة من ملعب الجولف العالمي المكّون من 18 حفرة، و«دبي هيلز مول» المرتقب افتتاحه قريباً.

أبرز الإنجازات

خلال الربع الأول من 2021، حقّقت «إعمار للتطوير» أرباحاً صافية قدرها 781 مليون درهم، وإيرادات قدرها 3.84 مليار درهم، أي زيادة بنسبة 20% و26% على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

وبلغت مبيعات إعمار المتراكمة عن المشاريع قيد الإنجاز قيمة 25.049 مليار درهم، سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركتي «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: «إن التزامنا الثابت بتسليم المشاريع، وتوليد التدفّق النقدي، وتطوير المشاريع المستقبليّة ساهم في نتائج مبيعاتنا الجيّدة في الربع الأول من عام 2021. وما يميّزنا عن منافسينا هو استراتيجيتنا القائمة على المجمعات المتكاملة، إذ لا نقدّم وحدات سكنيّة مميّزة فحسب، وإنما أيضاً مجموعة من مراكز التسوّق ومراكز الترفيه والضّيافة الفاخرة التي تتمّم أصولنا. ومع التحوّل الذي نشهده في طلبات المستثمرين على المجمّعات المتكاملة التي تحتوي على مجموعة متنوعة وواسعة من المرافق والخدمات الترفيهية، فقد تمكّنا عبر منهجنا المرن من تطوير مجمّعات سكنية متكاملة والاستمرار في دفع عجلة النمو عاماً بعد عام».

وتستمر مدينة دبي في الحفاظ على مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال التجارية، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والسفر والضيافة، في عدد من القطاعات النامية كالتكنولوجيا، والطاقة الخضراء، والرعاية الصحيّة والتعليم. كما تجتذب المنطقة عدداً من المهنيين المحترفين، ويواصل المستثمرون الاستثمار في إمكانات النمو الثابتة المتاحة في المنطقة، والتي تتجلى في نتائج مبيعات شركة إعمار خلال الربع الأول من عام 2021.

تسليم المشاريع

قامت «إعمار للتطوير» بتسليم نحو 1,100 وحدة سكنية خلال الربع الأول من عام 2021 عبر مواقعها الرئيسية، بما فيها دبي هيلز استيت، وخور دبي، ووسط مدينة دبي، وإعمار الجنوب. وحتى مارس/ آذار 2021، قامت إعمار بتسليم أكثر من 48,000 وحدة سكنية، ولا يزال لديها أكثر من 25,500 وحدة سكنية قيد التطوير في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.