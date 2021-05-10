شكرا لقرائتكم خبر عن 657 مليون درهم أرباح «إعمار العقاريّة» بزيادة 8% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إعمار العقارية» عن تحقيقها زيادة كبيرة في المبيعات العقاريّة، مؤكّدة بذلك ثقة المستثمرين المستمرّة في علامة إعمار التجاريّة وتعافي سوق العقارات في مدينة دبي. وسجّلت «إعمار» خلال الربع الأول (يناير حتى مارس) من عام 2021 زيادة في المبيعات العقاريّة للمجموعة بنسبة 83 في المئة لتصل بذلك إلى 7.11 مليار درهم مقارنةً بنتائج الفترة ذاتها من عام 2020 والتي بلغت 3.88 مليار درهم، كما كانت المبيعات العقاريّة أعلى بنسبة 6% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019.

أبرز الإنجازات

مُعزّزة بمبيعاتها العقاريّة القويّة، وصلت إيرادات «إعمار» خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 5.99 مليار درهم، محقّقة بذلك زيادة بنسبة 12% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من عام 2020 والتي بلغت 5.32 مليار درهم. كما سجّلت أرباحاً صافيةً بقيمة 657 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنةً بنتائج الفترة ذاتها من عام 2020 والتي بلغت 609 ملايين درهم، محقّقة بذلك نمواً بنسبة 8%،

كما أنّ مبيعات إعمار المتراكمة عن المشاريع قيد الإنجاز، البالغة 41.805 مليار درهم والتي سيتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة، تعكس قوة الركائز الماليّة للشركة وقدرتها على الحفاظ على مستويات إيرادات وربحية عالية وعوائد قويّة للمساهمين في المستقبل.

مشاريع سكنيّة مميّزة

وقال محمّد العبّار مؤسّس شركة إعمار العقاريّة: «باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق حيويّةً ونمواً في العالم، تعتبر مرونة سوق العقارات في دبي شاهداً على التزامها بأن تصبح إحدى أفضل المدن في العالم. نحن ملتزمون بتسليم مشاريعنا وفق مواعيدها المقرّرة، وبتقديم مشاريع سكنيّة مميّزة وغير مسبوقة تساهم في تحسين نمط حياة المقيمين والزوّار معاً، فقد تمكّنت «إعمار» خلال فترة زمنيّة قصيرة من تحقيق نتائج مماثلة لنتائج عام 2019، التي سبقت تأثيرات الجائحة على الأعمال التجارية على مستوى العالم، ولم تكن هذه النتائج محض صُدفة، بل هي ثمرة جهود جماعيّة كبيرة.»

وتستمرّ مدينة دبي في الحفاظ على مكانتها كوجهة عالميّة رائدة للأعمال التجارية، والخدمات المالية، والخدمات اللّوجستية، والسفر والضيافة، عبر عدد من القطاعات النامية كالتكنولوجيا، والطاقة الخضراء، والرعاية الصحيّة، والتعليم. كما تواصل المنطقة جذب عدد من المهنيين المحترفين، والمستثمرين الذين يقومون بدورهم بالاستثمار في إمكانات النمو المستمر المتوفرة في المنطقة، والتي تنعكس في نتائج مبيعات شركة إعمار خلال الربع الأول من عام 2021.

74,500 وحدة سكنيّة

قامت «إعمار» بتسليم أكثر من 74,500 وحدة سكنيّة في مدينة دبي والأسواق العالمية، وما يزال لديها أكثر من 25,500 وحدة سكنيّة قيد التطوير في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة و11,500 وحدة سكنيّة في الأسواق العالميّة.

ومع استمرارها في وضع واتباع معايير جديدة في التصميم وجودة البناء والابتكار، تقدّم «إعمار» على الدوام تجارب فريدة ونمط حياة استثنائياً يُميّزها في شتى قطاعات السوق، ما يجعل عقاراتها مرغوبة دائماً من قبل المستثمرين محليّاً ودوليّاً.

العمليات الدوليّة

واصلت عمليات «إعمار» الدوليّة تحسين نتائجها التشغيلية، حيث سجّلت مبيعات عقارية بقيمة 1.211 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنةً بنتائج الربع الأول من عام 2020 والتي بلغت 1.023 مليار درهم، وبنتائج الربع الأول من عام 2019 التي بلغت 764 مليون درهم، ما يمثّل نمواً بنسبة 18% مقارنةً بعام 2020 وبنسبة 59% مقارنة بعام 2019، ما يشير إلى التعافي الإيجابي لسوق العقارات إلى جانب الاهتمام الكبير بالتوسعات الدوليّة لشركة إعمار ومشاريعها المتكاملة الموثوقة.

ساهمت أعمال ومشاريع «إعمار» الدوليّة بنسبة 13 في المئة من إجمالي إيرادات «إعمار»، مُعزّزة بعملياتها الناجحة في كل من مصر، والهند، وباكستان.

62 % إشغال الفنادق

حقّقت «إعمار» من أعمالها في قطاعات الضيافة والترفيه والتأجير التجاري إيرادات قدرها 457 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2021 عبر الفنادق المنضوية تحت مظلة «مجموعة إعمار للضيافة»، بما في ذلك الفنادق التي تديرها المجموعة والتي حقّقت معدلات إشغال بنسبة 62% على الرغم من التحدّيات الحالية التي تشهدها السوق والقيود التي تفرضها السلطات.

وتأكيداً على تنوّع قنوات إيرادات «إعمار»، حقّقت أعمال الشركة في مجالات مراكز التسوّق والضيافة والترفيه والتأجير التجاري مُجتمعة إيرادات بقيمة 1.358 مليار درهم، أي ما يعادل 23 في المئة من إجمالي إيرادات المجموعة.