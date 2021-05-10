شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «البحيرة للتأمين» تقفز 10% إلى 21 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حققت شركة البحيرة الوطنية للتأمين نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 10.5% إلى 21 مليون درهم خلال الربع الأول. وحققت الشركة نتائج جيدة رغم تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في تراجع دخل العقار المملوك للشركة. استمرت الشركة في تنفيذ التطبيق المرحلي للمعيار رقم (17) «عقود التأمين» وفقاً للجدول الزمني المحدد.

بيّن الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة أن الأقساط المكتتبة بلغت 221 مليون درهم في نهاية الربع الأول لعام 2021 مقابل 230 مليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2020، وبلغت أرباح عمليات التأمين 17,4 مليون درهم عن الفترة المنتهية في 31/3/2021 مقابل 13,9 درهم عن الفترة نفسها من العام السابق.

كذلك بلغ إجمالي الأرباح 21 مليون درهم في نهاية الربع الأول 2021 مقابل 19 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 671 مليون درهم في 31/3/2021 مقابل 675 مليون درهم في 31/12/2020، وبلغت موجودات الشركة 2,67 مليار درهم في 31/03/2021 مقابل 1,92 مليار درهم في 31/12/2020.

تحرص الشركة على تطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر بما يتوافق مع مبادىء وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة، كما تهدف إلى حماية حقوق مساهميها وعملاءها على حدٍ سواء. تقوم الشركة في إتباع سياسة انتقائية في أعمالها التأمينية والإستثمارية كما تحرص على تطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات ومتطلبات عملائها المتزايدة على المستويات كافة.