شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أورينت» للتأمين ترتفع 15% إلى 196 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ارتفعت أرباح شركة أورينت للتأمين التابعة لمجموعة الفطيم 15% في الربع الأول من العام الجاري 2021 الى 196 مليون درهم مقابل 171 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت الأقساط المكتسبة بنسبة 5 % من 1.5 مليار درهم إلى 1.57 مليار درهم.

كما ارتفعت حقوق المساهمين 13% من 3.1 مليار درهم في 31/03/2020 إلى 3.5 مليار درهم في 31/3/2021، وارتفعت ايضاً موجودات الشركة خلال ذات الفترة من 8.8 مليار درهم إلى 10.4 مليار درهم بنمو 18 %، وزادت قيمة النقد والودائع والاستثمارات إلى 5.2 مليار درهم مقابل 4.4 مليار درهم وبزيادة نسبتها 18 %.

وقال عمر الأمين الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت» إن نتائج الشركة قد أظهرت أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس تعافي الاقتصاد الوطني من آثار الجائحة ويؤكد مكانة الشركة الرائدة في سوق التأمين بالدولة.

إلى ذلك، تحولت شركة أورينت يو ان بي تكافل (المملوكة بالكامل لـ«أورينت») نحو الربحية في الربع الأول 2021 مسجلة صافي أرباح عائدة إلى المساهمين بنحو 4.3 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 2.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2020.