شكرا لقرائتكم خبر عن «إشراق» تتحول إلى الربحية في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إشراق»، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2021. وسجلت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 10.26 مليون درهم في تحول كبير مقارنة مع الربع الأول من عام 2020.

على الرغم من استمرار التحديات الناتجة عن جائحة «كوفيد-19»، حققت «إشراق» مكاسب من الاستثمارات بلغت 7.62 مليون درهم. ويعكس ذلك فوائد استراتيجية التنويع التي وضعها مجلس الإدارة مطلع عام 2019، وكذلك المكاسب التي حققتها الشركة من استثماراتها في القطاعين المالي والتقني على وجه التحديد. وفي الوقت نفسه، حافظ قسما التأجير والضيافة في «إشراق» على أدائهما فوق المتوسط؛ حيث حققت معدلات إشغال بلغت 98% و97% على التوالي بسبب استراتيجية التأجير الاستباقية والمرنة التي تنتهجها الشركة.

وفي إطار جهودها لتحسين أدائها، قامت الشركة أيضاً بتخفيض النفقات المباشرة والنفقات الإدارية والعامة بنسبة 19% و16% على التوالي.

على صعيد مشاريع التطوير العقاري، من المتوقع الانتهاء من تشييد مشروع «مارينا رايز» العقاري في جزيرة الريم خلال الربع الثاني مـن عام 2021، وتقوم الشركة حالياً بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإنجاز المتطلبات الرسمية المرتبطة بانتهاء المشروع.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق للاستثمار»: «أدرك مساهمونا مؤخراً فوائد الاستراتيجية التي وضعناها لتحويل وتنويع نشاطاتنا الاستثمارية بعيداً عن الاستثمارات العقارية، وقد انعكس ذلك في تجديد تفويضهم لنا للسنوات الثلاث القادمة خلال اجتماع الجمعية العمومية. يسعدني أن أقول بأن نتائجنا المالية للربع الأول تعكس التقدم الذي نحرزه في خلق القيمة من نشاطات أكثر تنوعاً، حيث حققنا مكاسب استثمارية ونمو قوي في أرباحنا النقدية. ونتطلع إلى تسليم مشروع مارينا رايز في جزيرة الريم قريباً والذي سيكشف ليس فقط مدى التميز الفني لفريقنا، بل سيشكل أيضاً خطوة مهمة نحو تسييل محفظة أراضينا وتحسين أرباحنا».