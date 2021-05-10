شكرا لقرائتكم خبر عن «شعاع» تسجل أعلى ربحية فصلية منذ 10 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «شعاع كابيتال» عن تحقيق أعلى مستويات لصافي الربح العائد للمساهمين خلال السنوات العشر الماضية بمقدار 25 مليون درهم للربع الأول 2021 بالمقارنة مع صافي الخسارة العائد للمساهمين بمقدار 262 مليون درهم في الربع الأول 2020، في حين شهدت الإيرادات التشغيلية زيادة بنسبة 132% على أساس سنوي من 19 مليون درهم في الربع الأول 2020 إلى 45 مليون درهم في الربع الأول 2021.

ووصلت الأرباح ربع السنوية للمجموعة قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 75 مليون درهم للربع الأول 2021 بالمقارنة مع خسائر 202 مليون درهم في الربع الأول 2020. كما ارتفعت إيرادات الربع الأول 2021 إلى 102 مليون درهم بالمقارنة مع 72 مليون درهم في الربع الأول 2020 بزيادة 42% على أساس سنوي مدفوعة بالإيرادات المتكررة، وتجاوز المعدل الوسطي لإيرادات الأرباع الأربعة الماضية، علماً بأن الأداء للمجموعة في الربع الأول عادة ما يحقق نتائج أقل نسبياً بالمقارنة مع الأرباع الأخرى.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تمكنت شعاع من تدعيم أعمالها وإنجاز برنامج الاندماج بنجاح. والآن يتحول تركيزنا إلى تحقيق النمو والتحول عبر توظيف الكثير من الكفاءات عبر مختلف قطاعات أعمالها، وطرح منتجات جديدة وعروض قيمة متنوعة تناسب الاحتياجات المختلفة لعملائنا. ونظراً لنجاحنا في تحقيق أعلى مستويات للأرباح في الربع الأول خلال السنوات العشر الماضية، فإننا متفائلون جداً بتحقيق المزيد من النتائج المتميزة من خلال الزخم القوي الذي تشهده الشركة والمعاملات الهامة التي تنجزها، كما أننا نجدد التزامنا بمواصلة تنفيذ أجندتنا الاستراتيجية».

المشهد الاقتصادي

وعلى الرغم من الضعف النسبي لأداء عام 2020 الذي شهدناه في الربع الأول بسبب الآثار المبكرة للجائحة العالمية، إلا أنه وللربع الرابع على التوالي تحقق الشركة الربحية على الرغم من استمرار تداعيات «كوفيد-19» على المشهد الاقتصادي، ما يدل على مرونة أعمالها المتنوعة.

وسجلت منصات التشغيل الرئيسية للشركة أداء قوياً، حيث حقق قطاع إدارة الأصول أرباحاً قياسية على الرغم من انخفاض قيمة الأصول المدارة بشكل طفيف إلى 13,9 مليار دولار مقارنة بالمستويات القياسية البالغة 14,1 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2020، بسبب التخارج من أنشطة منخفضة الربحية. وفي المقابل، واصلت الشركة المضي قدماً في بناء أعمال الصناديق الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً. وحققت وحدتا إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية في «شعاع» بداية قوية لهذا العام مدعومة بالعديد من العمليات المهمة خلال الربع الأول على الرغم من التأخير الذي حصل في بعض المعاملات.

وتواصل وحدة إدارة الأصول في «شعاع» إحراز تقدم ملموس في أجندتها الاستراتيجية في ما يتعلق بتكوين رأسمال دائم يحقق أرباحاً قياسية بقيمة 35 مليون درهم إماراتي. وأعلن صندوقان، من بين أدوات رأس المال الدائم التي أطلقتها المجموعة وفق هيكلية شركات الخلايا المدمجة في الربع الرابع من عام 2020، عن توزيعات أرباحهما الأولى في يناير/ كانون الثاني 2021. ويشكل ذلك دليلاً ملموساً على الأداء المتميز المبكر لهذه الصناديق مع تحقيقها عائداً سنوياً بنسبة 6.4%، كما يؤكد قدرة «شعاع» على خلق قيمة كبيرة لمستثمريها. وبناء على هذا الزخم الإيجابي، من المتوقع أن تطلق منصة صناديق شركات الخلايا المدمجة في «شعاع» ثلاثة صناديق إضافية لتوسيع نطاق عروضها.

أدوات الدين

وعلى صعيد أدوات الدين في أسواق رأس المال، وهي جزء رئيسي من أعمال وحدة الصيرفة الاستثمارية لشعاع؛ تولت الشركة إنشاء وهيكلة وتطبيق حل تمويلي مبتكر يتضمن إصدار صكوك بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمصلحة «بيور هارفست سمارت فارمز»، وهي شركة زراعية رائدة عالمياً تتبنى التكنولوجيا المستدامة. وتعد هذه المرة الأولى بالمنطقة التي تتمكن فيها شركة ناشئة من تأمين تمويل الدين المخاطر من أسواق رأس المال. وجذبت هذه الجولة الاستثمارية مجموعة استثمارات أساسية من شركة «فرانكلين تيمبلتون» و«سانكتا كابيتال»، إلى جانب مستثمرين آخرين وتسلط الضوء على قدرات «شعاع» الفريدة في هذا المجال.

كما عملت الشركة على تحسين عملياتها عبر إنشاء قسم فرعي جديد للديون تحت إدارة الأصول. وسيضم هذا القسم برئاسة ناتاشا حنون، «صندوق شعاع لتمويل الفرص» الذي تم إطلاقه مؤخراً، وسيركز على استثمارات الديون الخاص من خلال الصفقات المستقلة وهيكلة الصناديق؛ وهو مجال خبرة طويلة وعريقة لـ«شعاع». وفي إطار هذا التغيير، تم نقل أعمال «إدارة الاستثمار» و«المحافظ المدارة التقديرية» (التي كانت تتبع سابقاً لحلول الاستثمار) إلى قطاعي «الخدمات المصرفية الاستثمارية» و«إدارة الأصول» على التوالي.

وفي الوقت ذاته، تواصل «شعاع» التركيز على هدفها الاستراتيجي المتمثل في تحسين عملياتها، بما يشمل تقليص وحدة الأصول غير الأساسية. وقد اتخذت الشركة العديد من المبادرات لتسريع عملية التقليص التي تجري على قدم وساق كما هو مخطط لها، على الرغم من بقاء صافي أصول الوحدة ثابتاً نسبياً خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغت مع نهايته 138 مليون درهم.

الربع الثاني

تدخل «شعاع» الربع الثاني من العام مع محفظة قوية من الأنشطة والصفقات عبر مختلف قطاعات أعمالها، بما في ذلك بعض المعاملات التي تأخر إنجازها في الربع الأول من العام. لذلك، وإضافة إلى إدراج منصة «أنغامي» في بورصة «ناسداك نيويورك» بعد اندماجها مع شركة «فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك»، وإمكانية إطلاق صناديق جديدة؛ تستبش «شعاع» بعدد من الفرص المجزية التي ستضيف لأعمالها المزيد من الزخم خلال الأشهر المقبلة. وعلى وجه الخصوص، توجد العديد من الفرص الجذابة أمام «شعاع» لتطوير أنشطتها في مجال الاستثمار التكنولوجي، والاستفادة من نجاح معاملاتها مثل «أنغامي» و«بيور هارفست»، وتوسيع نطاق استثماراتها الإسلامية، مع التخطيط لإطلاق صناديق جديدة.