شكرا لقرائتكم خبر عن «ويز إير أبوظبي» تسير رحلات جديدة إلى كييف وباري وصلالة ومسقط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت «ويز إير أبوظبي»، عن بدء تسيير رحلات جديدة إلى العاصمة الأوكرانية كيف ومدينة باري الإيطالية، وصلالة ومسقط في سلطنة عمان.

وستشغل الشركة رحلاتها إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، ثلاث مرات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والأحد، وإلى مدينة باري الإيطالية مرتين في الأسبوع يومي السبت والثلاثاء، ومرتين أسبوعياً إلى صلالة يومي السبت والأربعاء، وثلاث مرات أسبوعياً إلى مسقط أيام الأحد، والثلاثاء والخميس.

ومنذ انطلاقها في يناير 2021، تسيّر «ويز إير أبوظبي» رحلاتها إلى نحو 22 وجهة، ومن المقرر أن يتم الكشف عن مزيد من وجهات السفر خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال كيس فان شايك المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «يسرنا إطلاق رحلاتنا نحو وجهات السفر الجديدة التي تتيح للمسافرين خيارات مستدامة لاستكشاف مناطق جديدة ومميزة. وستنال الوجهات الجديدة إعجاب السياح من عشاق فنون العمارة في كييف أو محبي الأجواء الشاطئية الخلابة في باري، أو حتى من ينشدون استكشاف المعالم الطبيعية الهادئة والمتنوعة في سلطنة عمان، ويأتي افتتاح خطوط الرحلات الجديدة إلى كييف وباري وصلالة ومسقط كبداية لسلسلة من الرحلات الجديدة التي تم الإعلان عنها في وقتٍ سابق، وفي إطار التزامنا بتقديم وجهات وخيارات سفر جديدة بأسعار معقولة لجميع سكان أبوظبي وزوارها».

ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كليًا، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.