شكرا لقرائتكم خبر عن 60 % نمو مبيعات «جلفار» بالربع الأول وتقليص الخسارة 58% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «الخليج للصناعات الدوائية»، (جلفار)، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس/ آذار 2021،

حيث حققت صافي مبيعات بلغ 166.8 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 60٪ مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، نتيجة إعادة فتح الأسواق الرئيسية كالمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت.

كما سجلت أعمال الشركة في أسواق شمال إفريقيا مبيعات أعلى بشكل كبير وساهمت في تحقيق نمو قوي، وانخفض صافي الخسارة بنسبة 58٪ مقارنة بالعام السابق من 68.9 مليون درهم ليصل إلى 29.2 مليون درهم، نتيجة نمو الإيرادات القوي وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع.

وحقق الأداء التشغيلي ل«جلفار» تقدماً كبيراً نحو تحقيق الربحية، حيث سجلت أرباحاً إيجابية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 3.3 مليون درهم إماراتي، خلال الربع الأول. كما شهد التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، وبلغ أكثر من 3.3 مليون درهم إماراتي.

وأعلنت «جلفار» الشهر الماضي، حصولها على تسهيلات لقرض مشترك بقيمة 1.01 مليار درهم إماراتي مع كل من «البنك العربي» و«بنك رأس الخيمة الوطني» و«بنك دبي الإسلامي»، حيث يُتيح هذا التسهيل إعادة تمويل الديون الحالية للشركة بزيادة إضافية قدرها 350 مليون درهم إماراتي من أجل دعم خططها الاستثمارية والتوسعية على المدى المتوسط إلى الطويل.

وحول ذلك، قال الشيخ صقر حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «جلفار»: «من المشجع جداً رؤية الشركة تواصل اتخاذ خطوات كبيرة في ما يتعلق بنمو المبيعات وتقليل الخسائر خلال الربع الأخير. وبعد التقدم الذي حققته العام الماضي، نحن على ثقة من أن «جلفار» ستكون قادرة على الحفاظ على أدائها المالي والتشغيلي مع توفر فرص أكبر أمامها».

من جهته، علّق الدكتور عصام فاروق، الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: «نحن فخورون جداً بالنتائج الإيجابية لجهودنا في إعادة تأسيس «جلفار» في أسواقها الرئيسية، وهذا لا يُذكّرنا فقط بالنجاح الذي حققناه حتى الآن، لكنه يوفر لنا أيضاً منصة لتعزيز مكانتنا كشركة رائدة في مجال المستحضرات الدوائية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها».

وبالنظر إلى المستقبل، تواصل «جلفار» التركيز على المجالات الاستراتيجية لأعمالها حيث تقوم بالتخلي عن الأنشطة غير الأساسية، وتقوية المبيعات في الأسواق الرئيسية لزيادة حصتها في السوق مع محفظتها الحالية. ومن أجل دعم آفاق نموها على المدى الطويل، تواصل «جلفار» العمل على بناء تحالفات وشراكات جديدة، ما يعكس التزامها بتعزيز مجموعة منتجاتها، مع إطلاق منتجات جديدة في المجالات العلاجية الأساسية، والاستثمار في الإنفاق الرأسمالي لتحسين الكفاءة التشغيلية.