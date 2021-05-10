شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد ممر سفر آمن بين الإمارات والبحرين للحاصلين على لقاح كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وللمضي قدماً نحو التعافي من تداعيات أزمة جائحة كوفيد ـ 19 تم اعتماد ممر سفر آمن بين البلدين الشقيقين للحاصلين على اللقاح والذين سيتاح لهم التنقل بين الدولتين بدءاً من أول أيام عيد الفطر المبارك، دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمدة في وجهة الوصول، والتي يتم تحديثها بما يضمن ويجعل السفر في ظل الظروف الحالية أكثر أماناً وسلامة للجميع.

ويأتي ذلك تأكيداً لحرص قيادة البلدين على تسهيل حركة الأفراد وتحقيق الأهداف المرجوة من حملات التطعيم لفئات المجتمع المختلفة، مما أسهم في الوصول إلى معدلات متقدمة عالمياً في نسبة الحاصلين على اللقاح بما يضمن سلامة وصحة المجتمع والحيلولة دون انتشار الجائحة.

وعليه سيتطلب من المواطنين والمقيمين الراغبين في الاستفادة من الإعفاء من الحجر في كلا البلدين، إبراز حصولهم على الجرعة الأخيرة من اللقاح المضاد لكوفيد ـ 19، وذلك حسب التطبيقات المعتمدة أو الشهادات الصادرة منها وهي تطبيق «الحصن» في دولة الإمارات، وتطبيق «مجتمع واعي» في مملكة البحرين، كما ويمكن للمسافر إبراز نتائج الفحص المخبري (PCR) من خلال هذين التطبيقين.

وتكتسي الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين الدولتين أهمية عالية في ضوء التحديات التي يواجهها العالم بسبب انتشار جائحة كوفيد ـ19، كما يدعم هذا التعاون والتنسيق جهود البلدين لمكافحة هذه الجائحة والتغلب عليها.