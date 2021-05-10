شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 10-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 10-5-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها افتتاح تداولات الذهب لهذا الأسبوع على ارتفاع عالمي بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار وهي كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 10 مايو 2021

فتح الذهب تداولاته هذا الأسبوع على ارتفاع عالمي وكذلك في السوق المصري، وذلك بسبب استمرار التأثير السلبي لاستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، حيث ارتفعت اونصة الذهب عالمياً إلي 1836 دولار.

5 خدمات حكومية تخلصها من البريد بدون طوابير..فيديو

تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ خطتها لنشر مراكز الخدمات البريدية المتكاملة في جميع المحافظات، بهدف تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية في أسرع وقت ودون عناء، ونجحت الوزارة في تخصيص 150 مركز بريد على مستوى البريد المصري.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بجلسة الاثنين وسط مشتريات عربية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.834 مليار جنيه.

بيان للبورصة: مستشفى كليوباترا تعلن توقف مفاوضات الاستحواذ على مجموعة ألاميدا

أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، انتهاء اتفاقية بيع وشراء أسهم مشروط للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير جروب في مصر، واندماج وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، مؤكدة توقف المفاوضات والمناقشات بشأنها.

"جهاز الاتصالات" يتيح خط محمول لمتحدي الإعاقة بخصم 50% على باقاته الشهرية

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من متحدي الإعاقة بخصم 50% على باقاته الشهرية، متضمنة الخدمات الصوتية والانترنت وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري، وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الجهاز بسرعة دمج متحدي الإعاقة في عملية التحول الرقمي.

وزيرة الصناعة تصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وتتضمن 55 مادة تحدد كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التى تقدمها للمستثمرين الصناعيين.

البورصة المصرية تعلن إجازة عيد الفطر من يوم الأربعاء إلى الأحد

أعلنت إدارة البورصة المصرية، أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو الجاري، إجازة رسمية في البورصة المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو.