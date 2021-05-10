شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع إلى مستويات قياسية جديدة في ظل توقعات نقص المعروض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وواصل المعدن الصناعي لبلوغ مستويات قياسية جديدة في ظل نقص المعروض العالمي.



وبالتزامن مع تزايد الطلب العالمي، هناك مخاوف من نقص الإمدادات من النحاس في الأسواق بناء على توقعات شركات تعدين كبرى.



كما يشهد النحاس انتعاشاً في الطلب نتيجة تعافي اقتصادات الولايات المتحدة والصين واليابان بشكل تدريجي في العام الجاري من تداعيات جائحة كورونا.



وعلاوة على ذلك، فإن المكونات والمنتجات الصناعية التي يستخدم النحاس في تصنيعها شهدت ارتفاعا في الأسعار مثل بعض الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة وتوربينات الرياح.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.05 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 4.80 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.88 دولار وأقل سعر عند 4.75 دولار.