شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في الأسهم الأمريكية "وداو جونز" أعلى 35 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين، ووقع ناسداك تحت ضغط القطاع التكنولوجي، بينما ارتفع "داو جونز" إلى مستوى قياسي جديد بدعم من أسهم شركات الطاقة.



وانتعشت أسهم شركات الطاقة الأمريكية خشية تعطل إمدادات النفط، وذلك بعد هجوم سيبراني تسبب في إغلاق أكر خط أنابيب لنقل الوقود في الولايات المتحدة.



كانت بيانات حكومية قد كشفت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 266 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى إضافة ما يقرب من 990 ألف وظيفة.



وارتفع معدل البطالة في أمريكا إلى 6.1% في الشهر الماضي من 6% في مارس/آذار، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض المؤشر عند 5.8%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 231 نقطة) إلى 35006 نقاط، في حين هبط "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 193 نقطة) إلى 13554 نقطة، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 4228 نقطة.