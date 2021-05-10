شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية ودبي ومسقط بجلسة الاثنين.. وتراجع البحرين وأبوظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.92% رابحًا 94.49 نقطة ليغلق عند مستوى 10322.68 نقطة، وصعد سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.200% رابحًا 7.528 نقطة ليغلق عند مستوى 3816.995 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.35% رابحًا 9.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2696.03 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.14% خاسرًا 8.79 نقطة ليغلق عند مستوى 6209.428 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.6 مليار درهم عند مستوى 906.280 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.17% خاسرًا 2.67 نقطة ليغلق عند مستوى 1527.26 نقطة، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.92% رابحًا 94.49 نقطة ليغلق عند مستوى 10322.68 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.6% خاسرًا 663.32 نقطة ليغلق عند مستوى 24885.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 222.1 مليون سهم بقيمة 6.1 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.25%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.30%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.94%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.59%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.52%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والسلع الرأسمالية بنسبة 1.26%، 1.24%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.21%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.19%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.04%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.85%، ثم قطاعي البنوك والمرافق العامة بنسبة 0.79%، 0.78%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.08%.

وقفز 129 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مشاعر ريت" بنسبة 6.18%، ثم سهم "جرير" بنسبة 4.93%، ثم سهم "سيرا" بنسبة 4.25%، وتراجع 58 سهمًا على رأسها سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 2.66%، ثم سهم "سويكروب وابل ريت" بنسبة 2.61%، ثم سهم "تشب" بنسبة 2.44%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 310.4 مليون ريال سعودي.





بورصة مسقطارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.200% رابحًا 7.528 نقطة ليغلق عند مستوى 3816.995 نقطة، وبلغ حجم التداول 20.9 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون ريال عبر تنفيذ 1029 صفقة لعدد 51 سهمًا.

وارتفع 17 سهمًا على رأسها سهم " الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 8.40%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 6.12%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 4.95%، وتراجعت 4 أسهم على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 5.10%، ثم سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 2.48%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 1.09%، فيما تصدر سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 347.3 ألف ريال عماني.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.35% رابحًا 9.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2696.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 114.4 مليون سهم محققة ما قيمته 122.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2358 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 1.65%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.68%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.44%، ثم قطاعي الخدمات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، 0.21%، على التوالي.

وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.88%، ثم سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 14.61%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.84%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 1.48%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.7 مليون ورقة بقيمة 42.6 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.14% خاسرًا 8.79 نقطة ليغلق عند مستوى 6209.428 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.6 مليار درهم عند مستوى 906.280 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 264.4 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم عبر تنفيذ 4148 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.58%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 3.08%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.64%، ثم قطاعي الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.05%، 0.85%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.1%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 14.5%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 14.5%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 10%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 1.68%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 1.45%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 328.7 مليون درهم.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.17% خاسرًا 2.67 نقطة ليغلق عند مستوى 1527.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 330.8 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 9.23% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.69%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.15% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.48%، وهبط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.19% مدفوعًا بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 1.91%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.5%.





بورصة الكويتتباين أداء مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% خاسرًا 8.24 نقطة ليغلق عند مستوى 6259.86 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.20% خاسرًا 13.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6780.44 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% رابحًا 3.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5252.91 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.24% رابحًا 12.81 نقطة ليغلق عند مستوى 5455.21 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 489.7 مليون سهم بقيمة 55.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.3 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 0.96%، أعقبه الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.54%، ثم قطاعي المنافع والمواد الأساسية بنسبة 0.39%، 0.35%، على التوالي، ثم قطاعي البنوك والصناعة بنسبة 0.18%، 0.13%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.03%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.83%، ثم قطاعي الخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.29%، 0.26%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.09%.