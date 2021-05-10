شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خدمات حكومية تخلصها من البريد بدون طوابير..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ خطتها لنشر مراكز الخدمات البريدية المتكاملة في جميع المحافظات، بهدف تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية في أسرع وقت ودون عناء، ونجحت الوزارة في تخصيص 150 مركز بريد على مستوى البريد المصري كمرحلة أولى لتقديم خدمات منصة مصر الرقمية، وتم تدريب 300 موظف بواقع موظفين بكل مركز خدمات لتقديم خدمات منصة مصر الرقمية، ويشرح بيومي القطان رئيس قطاع مناطق شرق القاهرة بالهيئة العامة للبريد أبرز الخدمات المقدمة.

يقول بيومي القطان، إن الهيئة العامة للبريد أصبحت قناة استراتيجية لتحقيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية وإتاحتها بسهولة ويسر للمواطنين، وبدأت في المرحلة الأولى تخصيص 150 مركز خدمات بريدية متكاملة لاستقبال المواطنين غير القادرين على التعامل مع منصة مصر الرقمية، ليقوم البريد نيابة عنهم في أداء الخدمات المتاحة على منصة مصر الرقمية، وإتاحة توصيل الأوراق الرسمية للمواطن إلى منزله دون عناء أو تكاليف إضافية، مضيفًا أنه جاري التوسع في عدد مراكز الخدمات البريدية المتكاملة وفي الوقت نفسه عدد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلاله.

استعرض "القطان" نموذجًا لمركز خدمات بريدية متكاملة بمنطقة منشية البكري، والذي يخدم الآلاف من العملاء، قائلًا إن مركز بريد منشية البكري هو نموذج متكامل لمكتب البريد العصري، وما تطمح الهيئة أن تصبح عليه كافة مراكز الخدمات البريدية خلال الفترة المقبلة.

وعرض بيومي القطان، أبرز الخدمات الحكومية التي يمكن لمراكز الخدمات البريدية المتكاملة تقديمها للمواطنين دون عناء وهي:

1- خدمات بريدية.

ويقدم البريد خدمات بريدية مثل ارسال واستقبال الرسائل والشحنات، وخدمات مالية رغم خفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير بالهيئة في شهر نوفمبر الماضي لتصبح 7.75% بدلاً من 8.5%، مازال سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق التوفير أعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفي للمنتجات الشبيهة، مضيفًا أن إجمالي ودائع العملاء بالهيئة تجاوزت 210 مليارات جنيه، فيما بلغ إجمالي حسابات التوفير 170 مليار جنيه حتى مارس الماضي.

2- خدمات الشهر العقاري.

ويتيح مكتب البريد إجراءات حصول المواطنين على خدمات الشهر العقاري والتوثيق، ويستهدف توفير خدمات الشهر العقاري في 109 منفذًا بريديًا على مستوى الجمهورية.

3- خدمات تأمينية من خلال التعاقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة، والتي توفر مندوبًا لإصدار وثائق التأمين.

وتوفر مكاتب البريد منتجات تأمينية تيسيراً على الأفراد في المحافظات والأقاليم للوصول لخدمات التأمين، والحصول على كل احتياجاتهم ومتطلباتهم التأمينية في مكان واحد، من خلال برامج وحلول تتميز بالمرونة والفعالية، وتوفر شركة مصر لتأمينات الحياة 4 وثائق وهي وثيقة مصر-استثمار، ووثيقة مصر – حماية واستثمار، ووثيقة مصر – الثلاثية، ووثيقة مصر – معاش.

4- خدمة الأحوال المدنية

يقدم هيئة البريد المصري بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين إمكانية طلب الحصول على إصدارات الأحوال المدنية (بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، قسيمة طلاق، شهادة وفاة، قيد عائلي) من خلال مكاتب البريد، ويتيح البريد استلام الإصدارت بمكاتب البريد، حيث يتم إرسال للعميل رسالة نصية SMS لطلب التوجه لمكتب البريد للإستلام الإصدار أو التوصيل لمحل الإقامة من خلال خدمة البريد السريع.

5- منصة مصر الرقمية

إذ يمكن للمواطن التوجه إلى الشباك المخصص لتقديم خدمات مصر الرقمية، وطلب الخدمة من خلال موظفي البريد، وتم تدريب 300 موظف على تقديم هذه الخدمات، و يقوم موظف البريد بإنشاء حساب للمواطن على منصة مصر الرقمية عبر بيانات بطاقة الرقم القومي، وتفعيل الحساب من خلال رقمه هاتف المحمول الشخصي للمواطن، والذي يتسلم عليه "باركود" لتفعيل الحساب.

ويدخل الموظف على منصة مصر الرقمية ويختار من الخدمات المتاحة من 5 جهات في الوقت الحالي، وسيتم زيادتها الفترة المقبلة لاختيار الخدمة التي يريدها المواطن، ويسدد المواطن قيمة الخدمة فقط، ويتاح السداد إما "اون لاين" او من خلال شبكات الدفع الإلكتروني أو نقدي.