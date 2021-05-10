شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين 10-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 10-5-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، كما سجل سعر 1 يورو 4.56 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو، مقابل 4.54 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

وفى البنوك المصرية سجل سعر الريال السعودى اليوم، استقرارا مقابل الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، أما في البنك المركزى المصرى فسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.56 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.99 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 222.10 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 222.10 ريال بما يعادل 59.22$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 203.60 ريال بما يعادل 54.29$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 194.35 ريال بما يعادل 51.82$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 166.58 ريال بما يعادل 44.42$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 129.56 ريال بما يعادل 34.55$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 111.05 ريال بما يعادل 29.61$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,907 ريال بما يعادل 1,842$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,555 ريال بما يعادل 414.56$

سعر كيلو الذهب

بنحو 222,105 ريال بما يعادل 59,222$