شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسترا الصناعية" ترتفع 48% بالربع الأول 2021 لزيادة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لمجموعة أسترا الصناعية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 48.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 50.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 34.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 107.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 63 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع المبيعات في قطاعات الكيماويات المتخصصة، الطاقة والحديد، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق في قطاعات الأدوية والطاقة والحديد.

وارتفعت المبيعات إلى 599.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 509.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 115.4 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 29.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح في قطاعي الأدوية، والكيماويات المتخصصة.

وارتفعت المبيعات إلى 2.047 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.9 مليار ريال خلال العام 2019.