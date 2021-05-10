شركة "على بابا" تسمح للمزيد من المستخدمين فى الصين باستخدام اليوان الرقمى

القاهرة - سامية سيد - قررت مجموعة "أنت" الاستثمارية، التابعة لشركة على بابا عملاق التسوق الإلكترونى بالصين، السماح للمزيد من المستخدمين بتجربة استخدام عملة "اليوان الرقمى" فى معاملاتها النقدية.

وذكرت دورية للأوراق المالية الصينية اليوم الاثنين، أن موقع "ماى بنك" الصينى الذى يجرى معاملاته البنكية إلكترونيا فقط، سمح لعملائه بربط حساباتهم بموقع تجارب على استخدام اليوان الرقمى.

جدير بالذكر أن مجموعة "أنت" الاستثمارية تحظى بنسبة 30% من أسهم موقع "ماى بنك".

وخلال العام الماضى قام البنك المركزى الصينى بتوزيع ملايين الدولارات بعملة اليوان الرقمي من خلال تطبيق يربط ستة بنوك كبرى مملوكة للحكومة الصينية، ومن خلال هذه التجارب تم السماح للعديد من العملاء بتجربة الشراء والتداول التجاري باستخدام اليوان الرقمى.

يشار إلى أن موقع على بابا يعتبر أكبر منصة تداول للأنشطة التجارية عبر الإنترنت للشركات الصغيرة فى العالم، وهو متخصص فى تداول المبيعات على شبكة الإنترنت للشركات من جميع أنحاء العالم وبلغات متعددة.