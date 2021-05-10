شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 10-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 10-5-2021، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بأسعار أمس بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.94 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.97 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.90 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع.

وبينما استقر سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف اليورو، ليسجل 18.93 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.80 جنيه للشراء، 19.10 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.90 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.94 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.94 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.87 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.96 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.75 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.45 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.