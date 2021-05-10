شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 10 مايو 2021 والان مع تفاصيل الخبر
عيار 18 سجل 680.5 جنيه.
عيار 21 سجل 794 جنيها.
عيار 24 سجل 907.5 جنيه.
الجنيه الذهب 6352 جنيها.
أونصة الذهب 1836 دولار.
أسعار الذهب في مصر، كانت تسجل 776 جنيها للجرام، يوم الأحد 2 مايو 2021، وبمجرد فتح التداول على المعدن الأصفر يوم الاثنين الماضي سجلت أسعار الذهب ارتفاعات بقيمة 4 جنيهات، لتصعد الأسعار في مصر إلى مستويات 780 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعاً في سوق الصاغة.
وكان السعر العالمي للمعدن الأصفر، يسجل 1768 دولار للأونصة ثم بدأ الارتفاع من يوم الاثنين 3 مايو 2021 لمستويات 1775 دولار، ثم ظل الذهب العالمي يتحرك في نطاق القناة السعرية بين 1777 دولار إلى 1790 دولار.
ومنذ يوم الخميس، بدأت الأسعار في التحرك نحو الصعود لمستويات 1796 دولار، ثم كسرت الأونصة حاجز الـ1800 دولار وهو حاجز المقاومة، وذلك على خلفية انخفاض عائد السندات الأمريكية وكذلك الدولار، إضافة إلى صدور تقرير عن التوظيف في القطاع الزراعى بالولايات المتحدة الأمريكية كان مخيبًا للآمال، وكشف قصور في التوظيف، مما رفع الطلب على المعدن الأصفر، ثم واصلت الأونصة الذهب الصعود اليوم الي مستويات 1836 دولار.